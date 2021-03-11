Advertisements

وزيرة البيئة تتفقد عددا من المواقع بمحافظة الإسكندرية للتأكد من التزامها بالاشتراطات

الخميس 11/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements

تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمحافظة الإسكندرية لإفتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧ مليون جنيه وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويعد مركز الناصرية للمخلفات الخطرة المركز الوحيد المعتمد والمجهز بشكل كامل وآمن لإعدام المخلفات الخطرة على مستوى الجمهورية، كما سيتم تفقد الخلية القديمة الموجودة بالمدفن حيث ستقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالاستعانة ببيت خبرة لإغلاق تلك الخلية بشكل آمن.

وستقوم وزيرة البيئة عقب إفتتاح الخلية بتفقد عدد من المواقع بالمحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وسيعقب الزيارة قيام وزيرة البيئة بجولة ميدانية بشارع فؤاد للمرور على المطاعم المتواجدة بالشارع لمتابعة جهود الحد من إستخدام الأكياس البلاستيك أحادية الإستخدام فى المحافظة.

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية: هذه حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإسكان تعلن مواعيد تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع" JANNA"

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل.. الإسكان تعلن مواعيد تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع" JANNA"

10:47 ص

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين