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اعرف نتيجتك فور ظهورها.. 5 خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 11:30 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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اعرف نتيجتك فور ظهورها..  5 خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الامور بجميع محافظات الجمهورية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وفور ظهورها واعتمادها رسمية سنوفر لكم رابط سريع لسهولة الحصول عليها، فمن المقرر ظهورها قريبا وبالتوفيق لجميع الطلاب.

ومن جهتهم يبحث الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية أي الصف الثالث الإعدادية الترم الأول 2021 في جميع المحافظات لمعرفة الدرجات النهائية التي حصلوا عليها لاستكمال العام الدراسي بسلاسة ويسر، حيث أصبح البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية أمرا مهما للجميع وتصدر التريندات؛ نظرا للبحث عليها بكثرة من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي لمعرفة درجاتهم في الترم الأول.

وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية من خلال التقرير التالي، رابط وخطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021، عن طريق الإنترنت، فمن المقرر ظهورها وعرضها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا يعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021، لمساعدة الطلاب في معرفة نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول التي أجريت وسط الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم من تفشي فيروس كورونا اللعين.

5 خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 معرفة نتيجتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لنتائج التعليم الأساسي.
- اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته ( الأول، الثاني)
- كتابة رقم جلوس الطالب 
- التأكد من بيانات الطالب التي تظهر على الشاشة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، اسم المدرسة المقيد بها،..)
- الضغط على كلمة استعلام وستظهر كافة درجات الطالب.

اعرف نتيجتك فور ظهورها..  5 خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2021

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