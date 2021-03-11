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"احذروا التقلبات ولا تنخدعوا في درجات الحرارة".. الأرصاد تكشف كواليس طقس اليوم
الخميس 11/مارس/2021 - 11:34 ص
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حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس هذه الفترة، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة والتغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة في مثل هذا الوقت من كل عام.
وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك اعتدال في الأحوال الجوية بداية من اليوم على شمال البلاد وتتوالى درجات الحرارة في الانخفاض على كافة الأنحاء خلال الأيام القادمة.
ويشهد الطقس اليوم، الخميس، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و 8 درجات.
وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 15 درجة.
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