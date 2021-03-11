أتلتيكو في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

واصل فريق أتلتيكو مدريد هيمنته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز؛ بعدما حقق فوزا صعبا بنتيجة على ضيفه أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف، في القاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر.





وتقدم أتليتك بلباو مبكرا عن طريق إيكار مونياين في الدقيقة 21، قبل أن يدرك ماركوس لورنتي هدف التعادل في الدقيقة 45.





فيما سجل الأوروجواياني لويس سواريز هدف الفوز لصالح أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء، بعد 7 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني.





وبهذا الفوز يرفع أتلتيكو رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 6 نقاط عن برشلونة أقرب ملاحقيه، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بلباو عند 33 نقطة في المركز الثامن.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز:-

1 أتلتيكو مدريد، 62 نقطة.

2 برشلونة، 56 نقطة.

3 ريال مدريد، 54 نقطة.

4 إشبيلية، 48 نقطة.

5 ريال سوسيداد، 45 نقطة.

6 ريال بيتيس، 42 نقطة.

7 فياريال، 37 نقطة.

8 أتلتيك بلباو، 33 نقطة.

9 سيلتا فيجو، 33 نقطة.

10 غرناطة، 33 نقطة.

11 ليفانتي، 32 نقطة.

12 فالنسيا، 30 نقطة.

13 أوساسونا، 28 نقطة.

14 قادش، 28 نقطة.

15 خيتافي، 27 نقطة.

16 بلد الوليد، 25 نقطة.

17 إلتشي، 24 نقطة.

18 إيبار، 22 نقطة.

19 ألافيس، 22 نقطة.

20 هويسكا، 20 نقطة.



