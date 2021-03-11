صراع ميسي وسواريز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

اقترب الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، من صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز؛ بعدما أضاف هدفا جديدا لرصيده التهديفي، في فوز فريقه على أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة 18.





ورفع سواريز رصيده إلى 18 هدفا في وصافة جدول ترتيب هدافين الليجا، متأخرا بهدف وحيد خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.





وفيما يتواجد جيرارد مورينو لاعب فياريال في المركز الثالث برصيد 15 هدفا، خلفه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ويوسف النصيري لاعب إشبيلية برصيد 13 هدفا، لكلا منهما.





وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي:-

1- ليونيل ميسي - برشلونة - 19

2- لويس سواريز - أتلتيكو مدريد - 18

3- جيرارد مورينو - فياريال - 15

4- كريم بنزيمة - ريال مدريد - 13

5- يوسف النصيري - إشبيلية - 13 هدفا



