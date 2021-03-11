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تصريح جديد من الجيش في ميانمار بشأن تسليم السلطة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:39 م
الجيش في ميانمار
الجيش في ميانمار
وكالات
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قال الجيش في ميانمار، اليوم الخميس، إنه سيظل في السلطة لفنرة محدودة، وسيجري انتخابات جديدة ويسلم السلطة للحزب الفائز، وفقًا لوسائل إعلامية أوروبية.

 

وفي وقت سابق، كرر الجيش في ميانمار، وعده بإجراء انتخابات وسط تواصل الاحتجاجات في البلاد.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن الجيش في ميانمار أعلن عن تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة يتألف من 11 عضوا، وذلك "بموجب المادة 419 من الدستور".

 

ويرأس القائد العام للجيش مين أونغ هلاينغ، المجلس الذي يتضمن 10 أعضاء آخرين من بينهم نائب القائد العام الجنرال سو وين نائبا للرئيس.

 

وكان مجلس إدارة الدولة، أعلن عن تعيين مدع عام جديد، ومراجع عام، ومحافظ للبنك المركزي الميانماري، ووزراء للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، والبناء، ورؤساء مجالس مناطق وولايات البلاد باستثناء منطقتي يانغون وأياروادي، إضافة إلى تعيينات جديدة في الهيئات الأمنية.

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