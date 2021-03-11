جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يستضيف نادي الزمالك اليوم فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر يقام فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.





ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة ويسعي للفوز بالثلاث نقاط اليوم على فريق سيراميكا كليوباترا للاستمرار فى توسيع فارق النقاط مع المارد الأحمر.





جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك 30 نقطة

الأهلي 27 نقطة

بيراميدز 25 نقطة

مصر المقاصة 24 نقطة

إنبي 23 نقطة

المصري 22 نقطة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

الجونة 21 نقطة

سموحة 19 نقطة

غزل المحلة 19 نقطة

أسوان 17 نقطة

المقاولون العرب 15 نقطة

البنك الأهلي 14 نقطة

طلائع الجيش 13 نقطة

الإسماعيلي 10 نقاط

الإنتاج الحربي 10 نقاط

وادى دجلة 9 نقاط



