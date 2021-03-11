بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مارس.





وكان النادي الأهلي حقق الفوز أمس على الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد سجلهم كل من بدر بانون وصلاح محسن ليصبح فى المركز الثانى ببطولة الدوري المصري وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر ولديه مباراتان مؤجلتان.





وتلقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بشري سارة بعودة مدافع الفريق أيمن أشرف من الإصابة التى عانى منها عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما فى ستاد القاهرة.





وكان أحمد رمضان بيكهام هو من شارك فى مركز الظهير الأيسر أمام الإسماعيلي بعد غياب كل من علي معلول وأيمن أشرف للإصابة.



