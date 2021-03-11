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عاجل.. وزير الخارجية يصل إلى باريس
الخميس 11/مارس/2021 - 12:43 م
هدى عبدالرازق
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وصل سامح شكري، وزير الخارجية إلى باريس لبحث دفع عملية السلام بين الفلسطينيين، والإسرائليين، وذلك حسبما ذكرت قناة "النيل للأخبار" في نبأ عاجل.
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يثق في اهتمام مصر بقضيتهم.
وأشار "شكري"، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن هناك اقتناع كامل على المستوى الإقليمي والدولي أن مصر هى المؤهلة للتفاعل مع القضية الفلسطينية، مضيفا أن مصر تحظى بثقة عالية لما قدمته من تضحيات.
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