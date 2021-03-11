عاجل.. وزير الخارجية يصل إلى باريس

وصل سامح شكري، وزير الخارجية إلى باريس لبحث دفع عملية السلام بين الفلسطينيين، والإسرائليين، وذلك حسبما ذكرت قناة "النيل للأخبار" في نبأ عاجل.





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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يثق في اهتمام مصر بقضيتهم.



