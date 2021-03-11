عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة

أعلن مصدر أمني بالقليوبية، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 12 حالة وفاة، بالإضافة إلى 19 مصابا، وجرى نقل المصابين لمستشفي السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة والشرقية، بـ 20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وجرى محاصرة النيران لمنع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.