Advertisements

عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن مصدر أمني بالقليوبية، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 12 حالة وفاة، بالإضافة إلى 19 مصابا، وجرى نقل المصابين لمستشفي السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة والشرقية، بـ 20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وجرى محاصرة النيران لمنع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة.
عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة
عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة
عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة
عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة
عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة
عاجل.. ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور إلى 12 حالة

أخبار تهمك

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 16 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإسكان تعلن مواعيد تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع" JANNA"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

افتتاح "أكبر خلية دفن في مصر".. تعرف على التفاصيل الكاملة

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 22 ساعة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 37 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

11:30 ص

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين