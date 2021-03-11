طريقة تحضير مكرونة بالليمون والكريمة

تريين تحضير المكرونة بالكريمة ولا تعرفين الطريقة الصحيحة لإعدادها للحصول على المذاق المطلوب اتبعي المقادير وطريقة التحضير التالية للحصول على مكرونة بالليمون والكريمة وتقديمها لأفراد أسرتك بكل سهولة على مائدة الغداء:





المقادير

- معكرونة : 500 غراماً

- الزبدة : ملعقة كبيرة (صفراء)

- دقيق : ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- عصير الليمون : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- حليب : كوب

- جبن البارميزان : كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بقدونس : رشّة (مفروم / للتزيين)





طريقة التحضير

اسلقي المكرونة بالطريقة التقليدية، وصفيها واتركيها جانباً.

في وعاء على النار ضعي الزبدة حتى تذوب، ضعي فيها الثوم، وقلّبي حتى يذبل.

ضعي الدقيق، وقلّبي جيداً لمدة 5 دقائق.

أضيفي الحليب، وقلّبي جيداً حتى يثقل بعض الشيء.

أضيفي الكريمة وعصير الليمون والجبنة، وقلّبي جميع المكونات جيداً.

قومي بتتبيل الخليط بالملح والفلفل الأسود، وقلّبي مرة أخرى.

أضيفي المكرونة إلى الخليط، وقلّبي جميع المكونات حتى تتجانس.

ضعي المكرونة في الطبق، وزيّنيها بالبقدونس والجبنة.