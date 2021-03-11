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اليقظة الأمنية تسقط عصابة انتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي لانتحاله صفة رجال شرطة بمنشأة ناصر.

وأثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمدیریة أمن القاھرة لملاحظة الحالة الأمنیة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصین، مقیمان بدائرة القسم) وبحوزتھما (طبنجة صوت - قطعة خشبیة ملفوفة بلاصق أسود على ھیئة جھاز لاسلكى - مبلغ مالى "مجھول المصدر" ) حال قیامھما بإستیقاف قائد سیارة أجرة عقب إیھامھ بأنھما رجال شرطة.

وبسؤال المجني علیة قرر بأنھ حال سیره بمحل الضبط فوجئ بقیام المتھمان بإستیقافھ عقب إیھامھ بأنھما رجال شرطة وإستولیا منھ على المبلغ المالى المضبوط بحوزتھما نظیر عدم تحریر مخالفة
مروریة ضده لقیامھ بتحمیل ركاب من خارج الموقف.

بمواجھتھما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیھ بأسلوب "إنتحال الصفة " بإستخدام المضبوطات حیازتھما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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