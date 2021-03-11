حضري بان كيك البطاطس بخطوات بسيطة

نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير بان كيك البطاطس بخطوات بسيطة وسهلة للغاية لا تكلفك الكثير من الوقت والجهد، ومنها ما يلي:





المقادير

- البطاطس : 3 اكواب (مسلوقة ومهروسة)

- البيض : 1 حبة

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم ناعم)





طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 375 درجة.

ادهني صينية الكب كيك بالقليل من الزيت.

اخلطي البطاطس المهروسة مع البيضة وثلاث أرباع كوب جبن شيدر مبشور وملعقتين من البقدونس المفروم جيداً حتى تتمازج المكونات.

ضعي كمية من الخليط في أكواب صينية الكب كيك.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر.

أضيفي باقي كمية الجبن الشيدر المبشور وأعيدي الصينية للفرن لمدة 5 دقائق.

قدميها ساخنة مع رشة بقدونس.