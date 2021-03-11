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التعليم: نسبة أداء امتحان التطبيقات الرياضية 99.7% و99.6% للجغرافيا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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تمكن 376 ألف و503 طالبطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، من أداء امتحان التطبيقات الرياضية، للشعبة العلمية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي بدأت يوم الأحد 28 فبراير حتي 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان التطبيقات الرياضية 99.7%، من إجمالي حضور 377 ألف و475 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.

بينما تمكن 208 ألف و258 طالبطالبة بالشعبة الأدبية من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.6%، من إجمالي حضور 209 ألف و46 طالب طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 6378 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا في امتحان مادة التطبيقات الرياضية من إجمالي 6754 طالبطالبة بنسبة حضور 94.4%، بينما أدي 20530 طالب وطالبة الامتحان في مادة الجغرافيا من إجمالي 21184 طالبطالبة بنسبة حضور 96.9%.

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