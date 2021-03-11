مخلل الكرنب.. وصفة سهلة لتحضيره

في حالة كنت ترغبين في تخليل الكرنب ولا تعرفين الطريقة الصحيحة لإعداده وتحضيره اتبعي المقادير وطريقة التحضير التالية لتخليل الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة:





المقادير

- الملفوف الأحمر : رأس

- خل التفاح : 2 كوب

- الماء : 2 كوب

- ملح : 4 ملاعق كبيرة

- السكر الأسمر : 2 ملعقة كبيرة

- الليمون الاخضر : 2 حبة (اللايم / مقطّع شرائح)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (صحيح)

- الكمون : 2 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

قطّعي الملفوف إلى أرباع وضعيه في محضرة الطعام، وافرمي الملفوف فرماً ناعماً.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الخل، الماء، الملح، السكر، الفلفل الأخضر والكمون.

عندما يغلي المزيج، اتركي القدر على النار لدقيقتين ثمّ أضيفي الملفوف، واسلقي الملفوف لدقيقتين ثمّ أطفئي النار.

ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد بدرجة حرارة الغرفة.

وزّعي مزيج الملفوف في أوانٍ زجاجية محكمة الإغلاق، وأضيفي شرائح اللايم وأغلقي الأواني بإحكام.

احتفظي بالمخلل في الثلاجة لأسبوع على الأقلّ قبل الإستهلاك.