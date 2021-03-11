Advertisements

شبكة قنوات ART تعلن مشاركتها في مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي

الخميس 11/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

قررت شبكة راديو وتلفزيون العرب ART مشاركتها في مبادرة تطوير المحتوى العربي، التي أطلقها أمس، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقال محيي الدين صالح كامل، رئيس مجلس إدارة شبكة راديو وتلفزيون العرب، في تصريح صحفي عبر الصفحة الرسمية للقنوات على فيسبوك "يسعدنا ويشرفنا تلبية دعوة سيادتكم، كما يسعدنا ويشرفنا المشاركة والدعم الكامل للمبادرة بهدف تشجيع الموهوبين بالمملكة والدول العربية على تنمية مواهبهم ومهاراتهم وتحقيق أحلامهم الإبداعية والنهوض بثقافتنا العربية".


وكان المستشار المستشار تركي آل الشيخ، قد دعا المنتجين العرب والقنوات والشركات الراعية، لاجتماع موسع لمناقشة تسهيل المعوقات التي تقف في وجه تطور صناعة الترفيه العربي.
وقال "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه وحرصاً منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير امكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال، أدعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريباً، نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج.

وأكد"آل الشيخ" أنه سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح وستتفاجئووا بالنتائج، وسيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والاعلان ... ستصل الدعوة مني شخصياً لكل الراغبين بالحضور.
شبكة قنوات ART تعلن مشاركتها في مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي
شبكة قنوات ART تعلن مشاركتها في مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي
شبكة قنوات ART تعلن مشاركتها في مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي
شبكة قنوات ART تعلن مشاركتها في مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي

أخبار تهمك

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 16 ساعة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ أقل من ساعتين

افتتاح "أكبر خلية دفن في مصر".. تعرف على التفاصيل الكاملة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. الإسكان تعلن مواعيد تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع" JANNA"

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

11:30 ص

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين