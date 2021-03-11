شبكة قنوات ART تعلن مشاركتها في مبادرة المستشار تركي آل الشيخ لتطوير المحتوى العربي



قررت شبكة راديو وتلفزيون العرب ART مشاركتها في مبادرة تطوير المحتوى العربي، التي أطلقها أمس، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.



وقال محيي الدين صالح كامل، رئيس مجلس إدارة شبكة راديو وتلفزيون العرب، في تصريح صحفي عبر الصفحة الرسمية للقنوات على فيسبوك "يسعدنا ويشرفنا تلبية دعوة سيادتكم، كما يسعدنا ويشرفنا المشاركة والدعم الكامل للمبادرة بهدف تشجيع الموهوبين بالمملكة والدول العربية على تنمية مواهبهم ومهاراتهم وتحقيق أحلامهم الإبداعية والنهوض بثقافتنا العربية".





وكان المستشار المستشار تركي آل الشيخ، قد دعا المنتجين العرب والقنوات والشركات الراعية، لاجتماع موسع لمناقشة تسهيل المعوقات التي تقف في وجه تطور صناعة الترفيه العربي.

وقال "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه وحرصاً منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير امكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال، أدعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريباً، نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج.



وأكد"آل الشيخ" أنه سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح وستتفاجئووا بالنتائج، وسيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والاعلان ... ستصل الدعوة مني شخصياً لكل الراغبين بالحضور.