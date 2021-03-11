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تعديل مسارات السيارات عقب هبوط مفاجئ في الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

الخميس 11/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلن اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تعرض كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى لهبوط مفاجئ بأحد حاراته.

وعلي الفور انتقل رئيس مركز ومدينة بلطيم، لموقع الهبوط برفقة إدارة المرور، حيث تبين أن الهبوط بأرضية الكوبرى بطول 6 متر وبعرض الحارة 9 متر، مكلفا مسئول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والاجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وأعلن رئيس بلطيم، أنه تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبرى، بعد غلق إحدى حارات الكوبرى التى تعرضت للكسر والهبوط.

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