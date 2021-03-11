السجن 15 عاما لمُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق بالحكم في إعادة إجراءات مُحاكمة المُتهم مصطفى نادي مأمون حسن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".





وعاقبت المتهم بالسجن لمدة 15 عامًا والزمته المحكمة بدفع 340 الف جنيه بالتضامن مع المتهمين المحكوم عليهم.





صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



