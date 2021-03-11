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السجن 15 عاما لمُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح"

الخميس 11/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق بالحكم في إعادة إجراءات مُحاكمة المُتهم مصطفى نادي مأمون حسن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح". 

وعاقبت المتهم بالسجن لمدة 15 عامًا والزمته المحكمة بدفع 340 الف جنيه بالتضامن مع المتهمين المحكوم عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم  عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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بوابة الفجر الفجر احداث اطفيح

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