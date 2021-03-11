"أمهات مصر" يرصدن مستوى آخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحاني الجغرافيا والرياضيات التطبيقية اليوم الخميس، وبذلك انتهي الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن امتحان مادة الجغرافيا جاء في مستوي الطالب المتوسط، وعلق بعض أولياء الأمور بأن الامتحان جيد رغم أنه تضمن بعض النقاط الصعبة وعدم وضوح الخرائط، فضلا عن تأخر فتح جهاز التابلت مع بعض الطلاب، ولكن مر بسلام.



وأوضحت عبير أن عدد من أولياء الأمور أكدوا علي سهولة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، بينما ذكر عدد قليل جدا أن الفرع الخاص بالاستاتيكا تضمن بعض النقاط الصعبة.