البحوث الفلكية: الرياح الشمسية لا تشكل خطرا على كوكب الأرض (فيديو)

عقب الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، على تحذير وكالة ناسا من رياح شمسية تضرب الأرض، موضحا أن هذه الظواهر تندرج تحت ما يسمى بـ الدورة الشمسية.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن متوسط الدورة الشمسية 11 عام، حيث أننا بدأنا منذ أواخر 2019 الدورة رقم 25، وغالبا يكون هناك هدوء في النشاط الشمسي أول 3 سنوات من الدورة الشمسية.

وأضاف أن ما تم رصدته وكالة ناسا من إتساع البقعة الشمسية ظاهرة حقيقة، ولكنها ليست ظاهرة خطيرة، ولن تكون سببا في دمار الأرض، مؤكدا أن الرياح والعواصف الشمسية لا تشكل خطرا على كوكب الأرض..

