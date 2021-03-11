10 يونيو.. الحكم في طعن المتهمين في خلية تفجير أبراج الضغط العالي



حجزت اليوم دائرة الخميس بمحكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في خلية تفجير ابراج الضغط العالي علي الاحكام الصادرة ضدهم.. لجلسة 10 يونيو للنطق بالحكم.



كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت بالسجن المؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي»، على خلفية اتهامهم بتنفيذ مخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء.



وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين.



وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول مخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وتعطيل المرافق الحيوية والمواصلات العامة، كما اعترفوا باشتراكهم في إعداد العبوات التي تم استخدامها في عدد من الأعمال الإرهابية التي سبق ارتكابها.