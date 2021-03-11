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وزير الزراعة: تسهيل إجراءات تصدير البطاطس وتشغيل معامل العفن البني

الخميس 11/مارس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من مصدري البطاطس من اجل بحث تسهيل إجراءات التصدير مع تشديد واحكام الرقابه حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.

وحضر اللقاء اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والاستاذ جمال أبوالفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور احمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، والدكتوره نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني

القصير اكد خلال الاجتماع حرص الدولة على إزالة جميع المعوقات امام الصادرات حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي
كما أشاد بجودة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البطاطس التي تتمتع حاليا بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية

حيث تقوم مصر بتصدير ما يقرب من ٧٠٠ الف طن سنويا من محصول البطاطس.

وأكد القصير أيضا على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والمصدرين من أجل الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية.

ووجه وزير الزراعة بتشغيل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس علي مدار ال 24 ساعه خلال جميع ايام الاسبوع من اجل دعم المنظومه التصديريه للبطاطس

وأكد على ضرورة التزام جميع المحطات التصديريه بكافة القواعد والتشريعات الحجرية مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهي الحزم وذلك من اجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الصادرات الزراعيه المصرية في الأسواق العالمية

ومن ناحيته استعرض رئيس الحجر الزراعي خلال الاجتماع اهم الضوابط الواجب تطبيقها علي محطات تصدير البطاطس من اجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعيه

كما استعرض المصدرين طلباتهم من اجل الالتزام بتنفيذ قواعد الحجر الزراعي على المحطات التصديرية

أشادوا المصدرون بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج

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