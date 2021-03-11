عقب افتتاح أكبر خلية دفن.. وزير التنمية: الرئيس وجه بالاهتمام بمنظومة المخلفات الخطرة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بمنظومة المخلفات الخطرة، وذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الخميس أكبر خلية دفن في مصر في مركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧مليون جنيه.



وأشار إلى أن مصر لأول مرة يصبح لها خليه بهذا الحجم، ونعمل على إنشاء خلايا أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا بأنه تم إعداد الدراسة العلمية بما يتناسب مع الوضع الحالي.



وافتتح صباح اليوم الخميس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكبر خلية دفن في مصر في مركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧مليون جنيه.



ويُعد مركز الناصرية للمخلفات الخطرة الأول من نوعه علي مستوي مصر وهو أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة علي مستوي الشرق الأوسط، يستقبل 39 نوع من المخلفات الخطرة من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان.





