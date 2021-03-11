محافظ الدقهلية يتابع أعمال تأهيل منشآت وخطوط الفرز بمصانع تدوير القمامة بنطاق المحافظة

قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة مع مسئولى الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو اعمال الشركة بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وذلك وفقا للعقد المبرم بين المحافظة والشركة حيث بدأت الشركة أعمال تأهيل المباني وخطوط الفرز بمصانع تدوير القمامة بمراكز اجا والسنبلاوين وبلقاس وكذا تصنيع خطوط جديدة لرفع الطاقة التصميمية لهذه المصانع.





الي جانب المصانع الجديدة التي تقوم المحافظة بانشائها في الوقت الحالي بمواقع سندوب بطاقة 1200 طن يومي والمنزلة بطاقة 640 طن يومي ومصنع بشلا بمركز ميت غمر بطاقة 500 طن يومي،كما تم الانتهاء من توريد خامات العزل والتبطين اللازمة لاستكمال انشاء الخلية الاولي بالمدفن الصحي بقلابشو الي جانب الاعمال التي قامت بها الشركة لتأهيل منطقة الاستقبال المؤقتة لحين الانتهاء من المدفن الصحي الدائم.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات

هذا وقد جه محافظ الدقهلية بتكثيف العمل من قبل الشركة وبمتابعة جادة من قبل الادارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة وذلك حتي يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في الخدمات المقدمة بقطاع النظافة للمواطنين بأنحاء المحافظة.



حضر الاجتماع المهندس عبده محمدين مدير عام ادارة البيئة والمخلفات بالمحافظة، والدكتورة هدير فريد مدير ادارة التخطيط والدعم الفني للمخلفات والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايكارو والمهندسة هناء عبد المنعم مستشار رئيس مجلس ادارة الشركة ولواء اسامه سلام مدير عام الشركة والمهندس مهاب هشام الشريف. مدير المدافن الصحية بالشركة.