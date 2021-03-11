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"غير متوقعة".. تعرف على أغرب استخدامات المايونيز

الخميس 11/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
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بجانب الأطباق التي نعدها نقدم المايونيز، فهو يجعل الأطباق لها مذاق جيد، ولكن للمايونيز استخدامات أخرى غير الطعام، واستخداماته تكون غير متوقعة للعديد من الاشخاص ومن استخدامات المايونيز الاخرى ما يلي:

تلميع أوراق النباتات المنزليّة
يمكننا استخدام المايونيز لتلميع أوراق النباتات المنزليّة، فيجب على الأشخاص إزالة الغبار أولا وبعد ذلك يمكن فركها بالمايونيز بقطهة من القماش وستشاهد النباتات لامعه وجميلة.

تنظيف مفاتيح البيانو المصفرّة
لمالكي آلة البيانو، بإمكانهم التخلص من اللون الأصفر الذي تصبح عليه مفاتيح البيانو، من خلال فركها بالقليل من المايونيز، ومسحها بقطعة من القماش.

بلسم للشعر
يمكنك عزيزتي الفتاة وضع قناع من المايونيز على الشعر، ثم العمل على تدليكه لبعض الوقت، قبل أن نتركه لمدة لا تزيد عن الربع ساعة فقط، ومن ثم نغسله كما المعتاد. وبعدها سنلاحظ الفرق.

إزالة العلكة من الشعر
من أفضل استخدامات المايونيز، حيث يمكننا وضع بعض المايونيز على العلكة، وحينها سنتمكن من انتزاعها بسهولة.

تقشير الجلد الميّت
بإمكان الأشخاص الذين يعانون من الجلد الميت، وضع المايونيز عليها ونتركه حتى يجف، ثم الانتظار لفترة لا تزيد عن الـ10 دقائق، قبل أن نقوم بمسحه بمنشفة رطبة ودافئة.

العناية بالأظافر
يتم وضع المايونيز في وعاء صغير ومن ثم تغميس أطراف الأصابع فيه لمدة خمس دقائق وستلاحظين الفرق فيما بعد.

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