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السجن المشدد ١٥ سنة لمتهم قتل مواطنا بسبب خلافات ثأريه

الخميس 11/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبة" أشرف -ر" عاطل بالسجن المشدد ١٥ سنه،فى اتهامه بقتل جاره بمنشاه ناصر بسبب خلافات ثارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوى ومحمد أحمد سالمان وسامح عبد الرحمن وامانة سر رفاعى فهمى وحسام كمال.

كانت النيابة احالت المتهم الى محكمة الجنايات،لاشتراكه مع أشقائه الثلاثة على استدراج المجنى عليه وقتله،
وقال امر الإحالة أن المتهم قتل عمدا المجنى عليه "محمد-ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات ثأريه بمساعدة ٣ من اشقائه سبق وان صدر حكما ضدهم بان بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق، فوزعوا الادوار فيما بينهم وقام المتهم باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة وكان الثلاثة الآخرين فى انتظارهم وكل منهم يحرز سلاح أبيض ونارى،وتكالبوا عليه ضربا وطعنا باسلحتهم.

ووجهت النيابة لهم تهم أحرار بدون ترخيص سلاحا نارية غير مشخشن.كما حازوا بدون ترخيص ذخائر حية وحازوا أسلحة بيضاء مطواة وسنجة وشومة دون مسوغ من الضرورة المهنية او الشخصية واستخدمها فى الاعتداء على المجنى عليه.

وكشف التقرير الطبى عن ان المجنى عليه اصيب بجروح قطعية اسفل الصدر والبطن والوجة والراس.

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