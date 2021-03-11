"Terminhack" موقع اليكتروني جديد يتيح لك التظاهر بأنك "هاكر" حقيقي

هل تساءلت يومًا كيف سيكون رد فعل أصدقائك إذا اكتشفوا أنهم تعرضوا للاختراق؟ حسنًا ، يمكنك الآن اختيار مزاحهم باستخدام موقع ويب يتيح لك التظاهر بأنك متسلل حقيقي. ستعرض نافذة طرفية بها أوامر وأسطر من التعليمات البرمجية على الشاشة، والتي يجب أن تكون كافية لإخافة أصدقائك.





Terminhack

يُطلق عليه اسم Terminhack، وهو موقع ويب بسيط وممتع، يشبه إلى حد كبير appideas.com أو موقع Bernie-sits، والذي يتيح لك تشغيل سلسلة من أوامر القرصنة على جهاز كمبيوتر باستخدام متصفح ويب.





تم تطويره من قبل المبرمج Sandoche وتم مشاركته على موقع Product Hunt الذي يتيح للمستخدمين مشاركة واكتشاف منتجات جديدة.





مُنشئ موقع Terminhack هو شخص شغوف بالقرصنة الأخلاقية، حيث أثار الموضوع اهتمامه كثيرًا، نتيجة لذلك ، أنشأت Sandoche هذا الموقع لحفظ عملية اختبار الاختراق بشكل أفضل.





القرصنة الأخلاقية

القرصنة الأخلاقية، هي عملية قرصنة تُستخدم للعثور على الأخطاء ونقاط الضعف الحرجة في الأنظمة، وتجري المنظمات والمؤسسات فعاليات ومسابقات قرصنة أخلاقية، مما يسمح للقراصنة الأخلاقيين بمحاولة اختراق نظام بإذن من المالك أو المطور، باستخدام أي ثغرات أمنية موجودة. حيث إنه بهذه الطريقة يتم الكشف عن الثغرات الأمنية ويمكن للمطورين تصحيحها وفقًا لذلك.





Terminhack هي في الأساس خدمة ويب تتيح لك تشغيل سلسلة من الأوامر التي تستند إلى أدوات حقيقية يستخدمها المتسللون على متصفح الويب.





لذلك، يمكنك تشغيل البرنامج على متصفح الويب لجهاز الكمبيوتر الخاص بأصدقائك وإخبارهم أنك تقوم باختراق حساباتهم الشخصية، سيكون من الممتع جدًا رؤية رد فعل أصدقائك عندما تقوم بتشغيله على الأجهزة الخاصة بهم.



