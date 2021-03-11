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الدنمارك تعلق استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" لمدة 14 يومًا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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علقت السلطات الصحية في الدنمارك، اليوم الخميس، استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي للتحقق من علامات الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة في شكل جلطات دموية مميتة، وفقًا لشبكة سي إن إن.

 

وفي سياق آخر، رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

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