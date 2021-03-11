شعبة الملابس: نعمل على حصر خسائر حريق مصنع العبور

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تجري الان حصر شامل للخسائر الناجمة عن مصنع الملابس في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وتابع " حسن" خلال تصريحات للفجر، "بالفعل لدينا علم عن الحريق، ونتحرك حاليا باتجاه المصنع للوقف علي آخر تطوراته وحصيلة الخسائر البشرية والمادية التى نجمت عنه.

وكانت قد اعلنت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، أنها تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد مصانع ملابس بمنطقة العبور.

وأكدت الغرفة ، أنها على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وسيارات الأسعاف لإنقاذ المصابين.

