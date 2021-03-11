قبل رحيله عن الزمالك.. الكشف عن الشرط الجزائي في عقد باتشيكو

أفادت تقارير صحفية عن تفاصيل الشرط الجزائى فى عقد البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.





وأشارت إلي أن باتشيكو يحصل على 150 ألف دولار شهريا والشرط الجزائى بقيمة 4 أشهر فقط من القيمة الشهرية.





وتابعت:"هناك محاولات قوية من جانب إدارة القلعة البيضاء لمحاولة تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى عقد المدرب البرتغالى".





والجدير بالذكر أن نادى الزمالك يواجه أزمة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث لم يحقق أى انتصار خلال المباريات الثلاث الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



