ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل بالخانكة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار، داخل منزل بقرية كفر حمزة، دائرة مركز الخانكة، وتم التحفظ علي المتهمين وادوات الحفر وجارى عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ يفيد مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفر حمزة، دائرة المركز.



جرى على الفور إخطارا اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص، وتم ضبطهم، أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات