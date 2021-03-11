السبت المقبل.. انطلاق حكاية "يوم من الأيام" على شاشة "الحياة"

أعلن السيناريست محمد الشواف، عن موعد عرض حكاية "يوم من الأيام"، المقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





نشر السيناريست محمد الشواف صورة البوستر الخاص بحكاية "يوم من الأيام"، وعلق عليها قائلاً:" من يوم السبت بإذن الله يبدأ عرض حكاية يوم من الأيام في مسلسل ورا كل باب على شاشة قناة الحياة الساعة ٩ مساءً".



وتابع محمد الشواف قائلاً :"٥ حلقات بطلهم الفنان الكبير الغالي جدًا الأستاذ أحمد خليل، والموهوب جدًا يوسف عثمان ونجوم كانوا واحشينا جدًا، ورا كل باب مجموعة من القصص الحقيقية اللي فيها قيم ومشاعر تخطف، فكرة أستاذي المبهج والملهم الأستاذ يسري الفخراني، إخراج الصديق الحبيب أستاذ أحمد خالد أمين، منتج فني الأستاذ الدؤوب المخلص أيمن الصياد، وطبعا مفيش كلام يوفيك حقك أخويا الغالي الدكتور شادي علام، الإشراف العام الأستاذ الداعم دائما حسام شوقي، تأليفي طبعا سيناريو وحوار".



حكاية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل، يوسف عثمان، مجموعة مميزة من النجوم، وهي من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، قصة يسري الفخراني، إنتاج سينرجي، ويعتمد المسلسل على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، ويتم حاليًا عرض أولي حكايات المسلسل على قناة الحياة، والتي تحمل اسم "ملناش إلا بعض".