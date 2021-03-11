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"الوزير" يستعرض خطة مصر للسياحة الآمنة أمام بورصة برلين للسياحة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استعرض وزير السياحة والآثار، خطة مصر الخاصة بالسياحة الآمنة أثناء مشاركته في بورصة برلين السياحية ITB التي تنعقد افتراضيًا هذا العام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مارس الجاري، بمشاركة خبراء القطاع السياحي من جميع أنحاء العالم

وأشار الوزير إلى إمكانية السفر الآمن لمصر رغم من استمرار وجود أزمة الوباء العالمي كوفيد 19.

وأكد أن الحفاظ على صحة جميع السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، وهو ما جعل التطبيق الصارم لتدابير السلامة الخاصة بفيروس كوفيد 19 أحد محاور الخطة الرئيسية.

وتتعاون وزارة السياحة والآثار مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية المصرية لوضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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