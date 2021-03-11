Advertisements

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألماني ضرورة التوصل لحل تفاوضي لملف سد النهضة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الخميس، خلال زيارته الحالية إلى باريس مع نظيره الألماني هايكو ماس، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة، وتطلعهما إلى تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين.

كما جرى تناول مُجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث استعرض الوزير شكري مع نظيره الألماني الإنجازات المتوالية التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، ومسيرة التطوير الشاملة التي تتحقق على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن جهود مصر اتصالًا بمكافحة الإرهاب والفكر المُتشدد؛ معربًا عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في مختلف القطاعات التنموية لاسيما الطاقة والنقل.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد اليوم في باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء كذلك إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير شكري على ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددًا ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي الشقيق.

هذا، وقد أطلع الوزير شكري نظيره الألماني على تطورات ملف سد النهضة، انتهاءً بالمقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح شكري بوابة الفجر المانيا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن راتب كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين