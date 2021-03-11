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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ميلان في الدوري الاوروبي
الخميس 11/مارس/2021 - 02:02 م
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مواجهة من العيار الثقيل حينما يلاقي فريق نادي ميلان لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الاوروبي.
ومن المُنتظر أن يخوض فريق نادي مانشستر يونايتد المواجهة على النحو التالي :-
- حراسة المرمى : هندرسون.
- خط الدفاع : لينديلوف ، ماجواير ، فان بيساكا ، لوك شاو.
- خط الوسط : برونو فيرنانديز ، فريد ، بول بوجبا ، ماكتوميناي.
- خط الهجوم : مارسيال ، راشفورد ، إدينسون كافاني.
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