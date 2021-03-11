تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ميلان في الدوري الاوروبي





ومن المُنتظر أن يخوض فريق نادي مانشستر يونايتد المواجهة على النحو التالي :-





حراسة المرمى : هندرسون.

خط الدفاع : لينديلوف ، ماجواير ، فان بيساكا ، لوك شاو.

خط الوسط : برونو فيرنانديز ، فريد ، بول بوجبا ، ماكتوميناي.

خط الهجوم : مارسيال ، راشفورد ، إدينسون كافاني.



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مواجهة من العيار الثقيل حينما يلاقي فريق نادي ميلان لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الاوروبي.