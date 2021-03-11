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رئيس وزراء السودان: استفدنا من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي

الخميس 11/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه تحاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاؤهما في كل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتأتي على رأس هذه القضايا ملف سد النهضة.

وأشار "حمدوك"، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلى أن السودان بدأت خلال الستة أشهر الماضية تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، إتخذوا خلالها عدد من القرارت واصفا إياها بـ القرارات الصعبة، ولكنها ضرورية.

وأضاف رئيس وزراء السودان، أنهم قرروا توحيد سعر الصرف، وهو قرار ليس سهلا، معلقا: "استفدنا من التحربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي".

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الكلمات المفتاحية

مصر حمدوك السيسي السودان الإصلاح الاقتصادي

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