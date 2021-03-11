تعرف على تفاصيل الخطة المصرية "للسياحة الآمنة" ودعم القطاع





أصدرت وزارة السياحة والآثار اللوائح الخاصة باستئناف الحركة السياحية إلى مصر، والتي تنطبق على جميع المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الآثرية في جميع أنحاء البلاد، حيث أصبحت شهادات السلامة الصحية شرطًا مسبقًا للمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف لاستئناف أعمالها وأنشطتها واستقبال الزائرين.



وتم إنشاء مراكز اختبار كوفيد 19 في مطاري شرم الشيخ والغردقة لإجراء مسحات الـ PCR عند وصول السائحين الذين لا يمتلكون شهادة اختبار سلبية لا تزيد مدتها عن 72 ساعة بتكلفة 30 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها.



بجانب إمكانية إجراء مسحات الــ PCR وفحوص الأجسام المضادة " Antigen" للسائحين بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى بلدانهم لضمان عودتهم بأمان.



كما تفرض الفنادق المصرية الحجر الصحي على الضيوف الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد في غرف منفصلة، بما يشمل تغطية تكاليف الإقامة والطعام والمشروبات حتى مغادرتهم.



وأما فيما يخص الحالات الحرجة، فتتلقى العلاج بالمستشفيات مجاناً حتى الشفاء التام وذلك من قبل وزارة الصحة والسكان.



وفي 18 يونيو 2020، منح المجلس العالمي للسفر والسياحة ( (WTTC مصر ختم السفر الآمن، والذي يقر الوجهات حول العالم التي نفذت بروتوكولات الصحة بما يتماشى مع بروتوكولات السفر الآمن التابع

لـ WTTC.



علاوة على ذلك، قامت مصر بتطبيق لوائح مؤقته تهدف إلى إنعاش قطاعي السياحة والطيران، ودفع الحركة السياحة إلى مصر وتحفيز السائحين لقضاء أجازتهم القادمة بها. ولتحقيق القيمة المضافة للجميع، تتعاون مصر بشكل وطيد مع شركاء الصناعة، مثل منظمي الرحلات وشركات الطيران.



وكجزء من هذه الإجراءات، يُعفى المسافرون إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من دفع رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021.



إضافة إلى تخفيض أسعار وقود الطائرات بمقدار 15 سنتًا أمريكيًا للجالون الواحد من 21 يناير وحتى نهاية عام 2021، كما تم منح المطارات بالمحافظات السياحية خصم بنسبة 50٪ على رسوم الهبوط والإيواء وخصم بنسبة 20٪ على رسوم المناولة الأرضية حتى 30 أبريل 2021.