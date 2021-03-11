13 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتستر على المتحرش بطفلة المعادي

حددت محكمة جنح المعادي، جلسة السبت المقبل 13 مارس، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي".





وكان قد أمر النايب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة "م. س" فني تكييف، إلى محكمة الجنح بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها.





وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "م. ج" مختبًا داخل منزل صديقه (المتهم الثاني) بالدرب الأحمر.





وقال المتهم أمام النيابة: إنه على معرفة بالمتهم بهتك عرض الطفلة، ولجأ إليه فاستقبله في منزله، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر 7 سنوات -محبوسًا-.





وذكرت النيابة في بيان، أن المتهم استدرج الفتاة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.



