موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الهلال والوحدة، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة





وتنقل أحداث المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى.