أبرزهم "ضحية باتشيكو".. 5 سعداء بعودة باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك

عاد الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو والذي استقرت الإدارة على رحيله عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري الممتاز.





كارتيرون وصل القاهرة صباح اليوم الخميس، لتولي قيادة فريق الزمالك بشكل رسمي، بعدما اتفق معه مسئولي القلعة البيضاء على العودة لقيادة الفريق في ولاية ثانية بالموسم الحالي، بعدما سبق وقاد الفريق الموسم الماضي وحقق معه بطولتي كأس السوبر المحلي والإفريقي.





قرار عودة باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك أسعد عدد من لاعبي الفريق الأبيض والذين عاشوا أفضل فتراتهم الكروية تحت قيادة المدرب الفرنسي في ولايته التدريبية الأولى بالقلعة البيضاء وعانوا بعد رحيله:-





- محمد أبو جبل:





من أكثر السعداء بقرار عودة باتريس كارتيرون للزمالك الحارس محمد أبو جبل والذي يواجه ظروف صعبة داخل الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ويعاني من تراجع الثقة بنفسه بشكل كبير، كما ابتعد عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة، وعودة المدرب الفرنسي قد تساعده على استعادة بريقه مجددًا والعودة لحراسة عرين القلعة البيضاء لا سيما وأنه عاش أفضل فتراته بالنادي في الولاية الأولى له مع الفريق.





- زيزو:





يعاني أحمد سيد زيزو من انتقادات وهجوم عنيف من الجماهير بسبب تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية مع الزمالك، خاصة بعد انتشار أنباء قوية عن توقيع اللاعب عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، عودة كارتيرون قد تنهي الجدل بشأن رحيل اللاعب وتساعده على العودة لمستواه المعروف خاصة وأنه كان يقدم عروضًا قوية تحت قيادة المدرب الفرنسي قبل رحيله للتعاون.





- محمود علاء:





المدرب الفرنسي كان يثق في قدرات محمود علاء الدفاعية بشكل كبير وكان يعتمد عليه في قيادة الدفاع الأبيض بشكل أساسي وشارك اللاعب تحت قيادته في 26 مباراة وكان واحد من أكثر اللاعبين مشاركة معه، بعكس جايمي باتشيكو والذي كان يفضل عليه محمد عبد الغني، حتى أن علاء لعب 10 مباريات فقط مع المدرب البرتغالي، ويأمل أن تكون عودة كارتيرون فرصة جيدة له لاستعادة بريقه الذي فقده في الفترة الماضية.





- محمد أوناجم:





الدولي المغربي محمد أوناجم كان يحظى بثقة كبيرة من المدرب الفرنسي حيث تصدر اللاعب قائمة الأكثر مشاركة تحت قيادته بـ27 مباراة، وعانى من قلة المشاركة تحت قيادة باتشيكو حتى طلب الرحيل على سبيل الإعارة لنادي الوداد المغربي الشتاء الماضي، وقرار عودة كارتيرون قد يفتح الباب أمام عودته للقلعة البيضاء في الموسم المقبل.





- أسامة فيصل:





المهاجم الشاب أسامة فيصل حصل على فرصة المشاركة في مباريات الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون في الولاية التدريبية الأولى، وقدم مستوى طيب ولكنه ابتعد عن المشهد داخل القلعة البيضاء منذ رحيل المدرب الفرنسي، وقد تمثل عودته مجددًا لقيادة الفريق طوق النجاة للاعب لقيادة هجوم الفريق الزملكاوي الفترة المقبلة.



