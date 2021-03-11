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22 أبريل.. نظر دعوي تفسير العلاوات الخمسة
الخميس 11/مارس/2021 - 02:13 م
هدير حمزة
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قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، لجلسة ٢٢ إبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافته المنية الشهر الماضي.
وأكد عبد الغفار مغاوري المحامي مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيره صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.
وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة، بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه، وفقًا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق.
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