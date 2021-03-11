وزير السياحة والآثار: 100 ألف سائح يصلون يوميًا ونتطلع للمزيد

شهدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في معدلات السياحة تصل إلى حوالي 10000 سائح يصلون يوميًا إلى المطارات المتواجدة بالمدن السياحية.



جاء ذلك في مداخلة وزير السياحة والآثار أثناء مشاركته ببورصة برلين السياحية ITB التي تنعقد افتراضيًا هذا العام خلال الفترة من 9 وحتى 12 مارس الجاري، بمشاركة خبراء القطاع السياحي من جميع أنحاء العالم



وتابع الوزير، تبلغ المطارات باستمرار عن أدنى معدلات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد، قبل جائحة كوفيد 19، كانت ألمانيا تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياحة إلي مصر.



وأشار إلى أن الوجهات الخالية من فيروس كورونا المستجد الآن تتصدر قائمة رغبات السائحين في العالم، وانعكست جهود مصر المكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا بالنجاح، حيث يشهد على ذلك النمو المستمر الأخير في أعداد السياحة الوافدة.



وختم قائلًا، الاتجاه الإيجابي هنا وهو دليل واضح على احترام تدابير مصر الاحترازية المشددة ومراعاتها، وأن الزوار يثقون في استعدادنا لمعالجة أكبر أزمة صحية في عصرنا هذا، ونتطلع إلى الترحيب بتدفق مستمر من السائحين من جميع البلدان ".