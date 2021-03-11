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زيزو يخوض تدريبات منفردة تمهيدًا للعودة إلى الملاعب

الخميس 11/مارس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض مران منفرد ظهر اليوم الخميس بمقر النادي.

وحضر زيزو لمقر النادي لخوض تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم لرفع الحمل البدني استعدادا للمباريات القادمة. 

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق قد منح المستبعدين راحة من التدريبات اليوم، والذي يستعد خلاله الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا. 

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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زيزو الزمالك الدوري المصري الممتاز

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