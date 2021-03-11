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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الخميس 11/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 12 مارس 2021 وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:
غدًا الجمعة:

أمطار خفيفة على مناطق (الإسكندرية-بلطيم-رشيد-بورسعيد_العريش-رفح) علي فترات متقطعة (40 تقريبًا).

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من (3: 4 متر)

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

يوم الإثنين المقبل:

 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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