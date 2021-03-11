رباعية دولية لسد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء السوداني



شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الجمهورية السودانية، في قصر الاتحادية، استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان، فيما يتعلق بقضية سد النهضة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية.



استقبال رئيس الوزراء السوداني

البداية، حينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية، بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



العلاقات الثنائية

وتناول اللقاء "متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فى ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل".



تشكيل رباعية دولية لسد النهضة

وتم استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانونى شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.



دعم السودان المتواصل

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجًا يحتذى به لباقي المنطقة.



و على صعيد آخر، يقول رئيس الوزراء السوداني ‏عبد الله حمدوك، أنه فيما يتعلق بسد النهضة، فإننا نود أن نصل فيه إلى تفاهم يسمح بتحقيق طموحات ومصالح شعوب المنطقة، لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف، بحيث لا يحدث ضرر لأي من البلدان الثلاث، مضيفا: "هناك توجه من أثيوبيا أن يحدث ملء لسد النهضة في يوليو القادم، وهذا يتيح وقت قصير للتعامل مع الملف، ولكننا نأمل أن يتم هذا الملء وفق توافق بين الدول الثلاث".



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.