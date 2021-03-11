Advertisements

رباعية دولية لسد النهضة.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء السوداني

الخميس 11/مارس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الجمهورية السودانية، في قصر الاتحادية، استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان، فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية.

استقبال رئيس الوزراء السوداني
البداية، حينما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية، بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

العلاقات الثنائية
وتناول اللقاء "متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فى ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل".

تشكيل رباعية دولية لسد النهضة
وتم استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان، فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانونى شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.

دعم السودان المتواصل
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجًا يحتذى به لباقي المنطقة.

و على صعيد آخر، يقول رئيس الوزراء السوداني ‏عبد الله حمدوك، أنه فيما يتعلق بسد النهضة، فإننا نود أن نصل فيه إلى تفاهم يسمح بتحقيق طموحات ومصالح شعوب المنطقة، لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف، بحيث لا يحدث ضرر لأي من البلدان الثلاث، مضيفا: "هناك توجه من أثيوبيا أن يحدث ملء لسد النهضة في يوليو القادم، وهذا يتيح وقت قصير للتعامل مع الملف، ولكننا نأمل أن يتم هذا الملء وفق توافق بين الدول الثلاث".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضه رباعيه دوليه رئيس الوزراء السودانى الرئيس السيسى اخر الاخبار

أخبار تهمك

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن راتب كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 17 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 18 ساعة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإثيوبي ويتسلم رسالة من "أبي أحمد" ‎

غدًا.. اجتماع مصري إثيوبي سوداني لبحث ملف سد النهضة

استمرار الدعم المصري.. تفاصيل لقاءات السيسي الثنائية في السودان

رفض الإجراءات الأحادية.. تعرف على اتفاق "السيسي" والبرهان حول سد النهضة

أجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء.. تفاصيل زيارة السيسي للسودان

الخارجية تعرب عن قلقها بتعثر المفاوضات.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين