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"ألمظ وسي عبده" قريبًا على مسرح البالون (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده لافتتاح ليالي العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي.


العمل يتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهم الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.


من جانبه يقول المخرج مازن الغرباوي: "الهدف من المسرحية هو تعريف جيل الشباب على الرموز الفنية القديمة التى أوشكت أن تندثر، كما يسعى العرض لتعريف الجيل الجديد على تاريخه الفني والغنائي حتى لا يصبح في طي النسيان".


وأضاف "الغرباوي": "المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحه أيوب".


"ألمظ وسي عبده" تأليف د. مصطفى سليم، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د.عادل عبده ، تصميم الاستعراضات سالي أحمد، ألحان أحمد مصطفى.

https://www.youtube.com/watch?v=6zz7NK9fB3g

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مازن الغرباوي ألمظ وسي عبده

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