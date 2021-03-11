الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لـ«فيتا كلوب»

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الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لـ«فيتا كلوب»
الخميس 11/مارس/2021 - 02:20 م
محمد الصو
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية ظهر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا أمس الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما بدر بانون وصلاح محسن في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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