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الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لـ«فيتا كلوب»

الخميس 11/مارس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية ظهر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي يوم 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا أمس الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين دون رد أحرزهما بدر بانون وصلاح محسن  في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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