Advertisements

تحذير جديد من التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة بشأن كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 02:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

 حذر التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة، من أن الجائحة المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من كوفيد-19، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأوضح التحالف، أن "ثورة" في التكنولوجيا ساعدت العلماء على تطوير لقاح للوقاية من كوفيد-19 خلال أقل من عام يجب تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح للوقاية من أي جائحة مقبلة خلال مئة يوم.

 

وقد أطلق تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (سي.إي.بي.آي)، دعوة للمانحين الدوليين لدعم استراتيجية على مدى خمس سنوات تتكلف 3.5 مليار دولار لمواجهة مخاطر أي جائحة في المستقبل.

 

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتحالف ريتشارد هاتشيت، إنه على الرغم من أن كوفيد-19 حصد أرواح 2.5 مليون تقريبا حتى الآن "فقد لا يحالفنا الحظ إلى هذا الحد في المرة المقبلة".

 

وأضاف ريتشارد هاتشيت،في فاعلية عُقدت عبر الإنترنت: "جائحة كوفيد-19 ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين، وإذا لم نتحرك الآن فيمكننا أن نثق في أنها لن تكون الأخيرة. ليس هناك أي شيء على الإطلاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر من أن يكون أشد فتكا بكثير".

 

وطالب ريتشارد هاتشيت، الحكومات والمنظمات الصحية العالمية وغيرهم من الشركاء، بضخ استثمارات حيوية الآن في الأمن الصحي العالمي وانتهاز "الثورة في علم اللقاحات التي حفزها كوفيد-19".

 

وتابع ريتشارد هاتشيت: "يجب أن نختصر كل يوم يمكننا اختصاره من كل خطوة من العملية".

 

وكان التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة، ذكر أنه من أجل تقليص مدة تطوير لقاح إلى 100 يوم سيحتاج الباحثون وشركات الأدوية إلى استغلال إمكانات ما تسمى بتكنولوجيا برامج الاستجابة السريعة مثل تلك التي استخدمتها فايزر-بايونتك ومودرنا في تطوير اللقاحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سلالات فيروس كورونا تحذير جديد التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة

أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 17 ساعة

ارتفاع عدد وفيات مصنع العبور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن راتب كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 5 ساعات

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

العلماء يتسابقون لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد

الإمارات تتعهد بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد الوباء

أبرزها "كورونافاك".. عقارات تستخدم في علاج كوفيد 19

الصحة العالمية: لا يوجد لقاح لكورونا استوفى شروط المنظمة حتى الآن

استشاري مناعة: اللقاح الروسي لم يكمل تجاربه (فيديو)

روسيا تطرح لقاحها المضاد لفيروس كورونا بهذا السعر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين