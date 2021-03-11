تحذير جديد من التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة بشأن كورونا

حذر التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة، من أن الجائحة المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من كوفيد-19، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح التحالف، أن "ثورة" في التكنولوجيا ساعدت العلماء على تطوير لقاح للوقاية من كوفيد-19 خلال أقل من عام يجب تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح للوقاية من أي جائحة مقبلة خلال مئة يوم.

وقد أطلق تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (سي.إي.بي.آي)، دعوة للمانحين الدوليين لدعم استراتيجية على مدى خمس سنوات تتكلف 3.5 مليار دولار لمواجهة مخاطر أي جائحة في المستقبل.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتحالف ريتشارد هاتشيت، إنه على الرغم من أن كوفيد-19 حصد أرواح 2.5 مليون تقريبا حتى الآن "فقد لا يحالفنا الحظ إلى هذا الحد في المرة المقبلة".

وأضاف ريتشارد هاتشيت،في فاعلية عُقدت عبر الإنترنت: "جائحة كوفيد-19 ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين، وإذا لم نتحرك الآن فيمكننا أن نثق في أنها لن تكون الأخيرة. ليس هناك أي شيء على الإطلاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر من أن يكون أشد فتكا بكثير".

وطالب ريتشارد هاتشيت، الحكومات والمنظمات الصحية العالمية وغيرهم من الشركاء، بضخ استثمارات حيوية الآن في الأمن الصحي العالمي وانتهاز "الثورة في علم اللقاحات التي حفزها كوفيد-19".

وتابع ريتشارد هاتشيت: "يجب أن نختصر كل يوم يمكننا اختصاره من كل خطوة من العملية".

وكان التحالف الدولي لمكافحة الأوبئة، ذكر أنه من أجل تقليص مدة تطوير لقاح إلى 100 يوم سيحتاج الباحثون وشركات الأدوية إلى استغلال إمكانات ما تسمى بتكنولوجيا برامج الاستجابة السريعة مثل تلك التي استخدمتها فايزر-بايونتك ومودرنا في تطوير اللقاحات.