"النقابة العامة للصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق "دواء كوم"





تقدمت النقابة العامة للصيادلة ببلاغ اليوم11مارس2021 للنائب العام، حمل رقم 10881 ضد تطبيق اليكترونى لبيع الأدوية يدعى "دواء. كوم " تقوم من خلاله الشركة المشكو فى حقها ببيع الادوية عن طريق هذا الموقع الاليكترونى بالمخالفة للقانون.



وأوضحت النقابة فى بلاغها ان قيام الشركة ببيع الأدوية للجمهور من خلال المواقع والتطبيقات جريمة ومخالفة للقوانين الاتية:



اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955الذى يجرم بيع اى دواء للجمهور الا عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلى، حيث ان القانون حصر من هم اصحاب الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وليس من اصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الالكترونية.



ثانيًا مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية



ثالثًا:مخالفة قانون انشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969.



رابعا:مخالفة اللائحة الداخلية 189 لسنة 1970 "لائحة اداب المهنة"



وأكدت النقابة ان بيع الأدوية على تطبيق دواء.كوم يسبب أضرار جسيمة حيث يعمل التطبيق دون ضوابط وقواعد رقابية مهنية اضافة الى عدم وجود اليه للرقابة والمتابعة، وبالتالى لايمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.



كما ان هذه المواقع الالكترونية تسهل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر حيث تباع الأدوية من خلال هذه المواقع دون اشراف صيدلى مسئول، ويعد أحد صور التهرب الضريبى، كما تعد هذه المواقع والتطبيقات باب خلفى لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، فضلًا عن اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها.