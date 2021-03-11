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حمدوك يعلن توافق الرؤى المصرية والسودانية في ملف سد النهضة
الخميس 11/مارس/2021 - 02:22 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن هناك توافق في الرؤى المصرية والسودانية بشأن قضية سد النهضة.
وأشار "حمدوك"، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلى أن هناك رغبة في الوصول إلى إتفاق يسمح بأن يحقق هذا السد طموحات وآمال شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وفي نفس الوقت لا يلحق ضرر بأي طرف.
وأضاف أن هناك توجه أثيوبي أن يكون هناك ملىء ثاني في يوليو القادم، لافتا إلى أن هناك أمل أن نستطع الإتفاق خلال هذه المدة القصيرة أن يتم الملىء بشكل متوافق عليه.
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